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26.05.2018, 14:29

Лидер КНДР и президент Южной Кореи внезапно снова встретились

Лидер КНДР и президент Южной Кореи внезапно снова встретились - Фото
Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина Фото: flickr.com/photos/koreanet

Стороны продолжают усилия по организации проведения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне между двумя странами. Об этом сообщает ВВС.

Похоже, что стороны продолжают усилия по организации проведения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

24 мая президент США  Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре. 

В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп отменил встречу, так как убедился в отсутствии перспектив ее удачного исхода.

Вчера, 25 мая, американский лидер заявил, что встреча может состояться.

Читайте также о первой встрече Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином - Корея делает исторический шаг к миру.

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Теги: Мун Чжэ Ин, дональд трамп, ким чен ын, кндр, южная корея
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