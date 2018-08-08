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08.08.2018, 12:02

Лидер оппозиции Венесуэлы о "покушении" на Мадуро: Никто не верит

Лидер оппозиции Венесуэлы о "покушении" на Мадуро: Никто не верит - Фото
Хулио Борхес (фото - скриншот с видео)

Хулио Борхес, которого президент Венесуэлы называет заказчиком убийства, считает фарсом и постановкой взрыв дронов на параде в Каракасе

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хулио Борхес назвал фарсом взрыв дронов на военном параде в Каракасе, который власти преподнесли как покушение на президента страны Николаса Мадуро. Об этом оппозиционер написал на своей странице в Twitter.

По словам Борхеса, покушение было постановочным и должно было оправдать преследование и притеснение противников Мадуро, которые выступают "против его диктатуры".

"Ни в стране, ни в мире не верят тебе (Николасу Мадуро - ред.) в том, что касается этого фарса с покушением", - заявил Борхес.

Он добавил, что президент старается обвинить оппозицию в политическом и экономическом кризисе, который создал сам. "Ты не обманешь никого. Единственным виновником трагедии в стране являешься ты", - добавил он.

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4 августа во время выступления Николаса Мадуро на военном параде в Каракасе взорвался дрон. Власти назвали это покушением на жизнь главы государства и обвинили в этом правые силы Колумбии во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом, которые помогали якобы главному заказчику убийства  - лидеру венесуэльской оппозиции Хулио Борхесу, проживающему в Колумбии. Правительство этой страны отвергло все обвинения.

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Теги: николас мадуро, венесуэла, покушение на мадуро, Хулио Борхес
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