Лидеры "большой коалиции" ФРГ не смогли договориться по беженцам

Фото: gettyimages.com

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Канцлер Германии попытается найти европейское решение проблемы беженцев на саммите ЕС

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Руководство Христианско-демократического союза , Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, входящих в правящую "большую коалицию", не смогло договориться по вопросу о беженцах на встрече в ведомстве федерального канцлера, прошедшей в ночь на среду, 27 июня. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава фракции христианских демократов в бундестаге Фолькер Каудер после встречи выразил надежду, что сторонам удастся достичь соглашения в ближайшие дни. Он напомнил, что вопрос беженцев 1 июля будут обсуждать партийные органы ХДС и ХСС по отдельности, после чего 2 июля попытаются уладить спор.

"Конфликт по беженцам разгорелся в июне между ХДС во главе с канцлером Ангелой Меркель и баварской ХСС, председателем которой является глава МВД Хорст Зеехофер, по одному из 63 пунктов плана МВД по ограничению притока беженцев", - отмечается в сообщении.

По предложению Зеехофера, в Германию не должны пускать беженцев, уже зарегистрированных в какой-либо из стран ЕС. Он требует, чтобы первые страны въезда беженцев ЕС (например, Италия, - ред.) принимали их обратно прямо с германской границы, с чем они категорически не согласны.

Меркель считает, что такая мера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедлива по отношению к таким странам, как Греция и Италия. Глава правительства ФРГ настаивает на европейском решении проблемы. Социал-демократы в этом вопросе поддерживают Меркель.

21 марта 2018 года Меркель заявила, что вместе с сотнями тысяч беженцев в Германию и в целом в Европу попало немало террористов и потенциальных террористов.