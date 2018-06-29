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29.06.2018, 09:36

Лидеры ЕС достигли прорыва в решении проблемы мигрантов

Лидеры ЕС достигли прорыва в решении проблемы мигрантов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Компромиссного соглашения удалось достичь после более чем 12 часов сложных переговоров

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Лидеры Европейского Союза, по их словам, пришли к "прорывному" соглашению по вопросу мигрантов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Договоренность предусматривает, что страны-члены ЕС добровольно создают "контрольные центры" для пропуска мигрантов, которых спасают на море, а также выступают за создание таких центров за пределами Европы.

Компромиссного соглашения утром 29 июня удалось достичь после более чем 12 часов сложных переговоров.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее назвала миграцию наиболее сложной и важной проблемой ЕС.

Соглашение стало победой для Италии с ее новым премьером Джузеппе Конте, который требовал реформы миграционной политики ЕС, угрожая наложить вето на итоговое заявление саммита, если 28 лидеров блока не придут к общему пониманию по проблеме миграции.

Италия на протяжении многих лет была главным пунктом въезда мигрантов из Африки, которые пересекали Средиземное море с желанием обрести новую жизнь в ЕС.

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Теги: мигранты, евросоюз, саммит ес
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