Лидеры Евросоюза высказались против возвращения РФ в G7

Дональд Туск

commenthover

Также представитель министра иностранных дел Канады Адам Остен заявил, что Оттава против возвращения России в Большую семерку

Реклама

Реклама

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Европейского совета Дональд Туск выступили против возвращения России в Большую семерку. Об этом они заявили в канадском Квебеке перед началом саммита G7.

Туск отметил, что предложение президента США Дональда Трампа по возвращению РФ в G7 удивило его. Глава Евросовета заявил, что найти новый формат для таких встреч с Россией будет сложно.

Юнкер в свою очередь отметил, что Россия нарушает международное право, указав на аннексию Крыма и события в Донбассе.

Кроме того, представитель министра иностранных дел Канады Адам Остен заявил, что Оттава будет против возвращения России в Большую семерку, пока Москва оккупирует украинский Крым.

Ранее Трамп призвал к восстановлению формата G8 и возвращению в него России. Президент США выступил за привлечение РФ к переговорам и расширение формата до Большой восьмерки уже на саммите в Квебеке, который состоится в июне 2018 года. В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что Россия "делает акцент на других форматах".