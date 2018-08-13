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13.08.2018, 08:29

Лидеры КНДР и Южной Кореи планируют встречу в Пхеньяне на август

Лидеры КНДР и Южной Кореи планируют встречу в Пхеньяне на август - Фото
Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина Фото: flickr.com/photos/koreanet

Делегации Северной и Южной Корей уже ведут переговоры и согласовуют расписание, сообщают южнокорейские СМИ

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Делегации Северной и Южной Корей начали переговоры на высоком уровне для организации саммита в Пхеньяне уже в августе. Об этом сообщает Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чже Ин уже встречались на границе и договаривались провести новый саммит осенью в столице КНДР. 

По информации южнокорейских СМИ, встреча может состоятся уже в конце августа, расписание уточняется и делегации действительно планируют собраться в Пхеньяне. 

В апреле Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели официальные переговоры на южнокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом.

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Теги: южная корея, северная корея, Пхеньян, саммит
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