Линкявичюс не исключает вмешательства РФ в выборы в Литве

Линас Линкявичюс (фото - delfi.lt)

commenthover

Наивно было бы считать, что Литва станет исключением и не будет в зоне внимания РФ, отметил глава МИД страны

Реклама

Реклама

Литва должна укреплять иммунитет к возможному вмешательству России в предстоящие в следующем году выборы. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Delfi.

"Наивно было бы считать, что Литва станет исключением, что мы не будем в зоне внимания. Конечно, для России, мы возможно не самое важное государство, где стоит создавать сумятицу. Но, поскольку это происходит практически во всех странах, как мы видим, происходит электронным способом, при использовании средств стратегической коммуникации, агентов влияния, всех прочих средств - то почему же этого не должно быть в Литве", - сказал глава МИД.

Он считает, что каждая страна, в том числе и Литва, должна обратить на это внимание, и иммунитет должен быть укреплен.

В 2019 году в Литве состоятся выборы в местные органы власти, будет избираться президент, а также пройдут выборыв в Европарламент. Рассматривается идея проведения вместе с этими выборами референдума по вопросу о двойном гражданстве



10 января 2018 года Линкявичюс заявил, что неполитические связи с Россией поддерживаются, и работа ведется, а в политических встречах смысла нет.