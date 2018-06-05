Литва может приравнять СМИ к стратегическим предприятиям

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В Литве предложили ужесточить правила выдачи лицензии владельцам СМИ в интересах нацбезопасности

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В Литве предложили приравнять владельцев средств массовой информации (СМИ) к инвесторам в стратегические предприятия, чтобы усилить правила и контроль за вадачей лицензий на вещание и ретрансляцию. Об этом сообщает Delfi.

Согласно сообщению, премьер-министр Саулюс Сквернялис поддержал предложение парламентского Комитета по национальной безопасности и обороны (КНБО) выработать поправки к закону, чтобы лицензии могли получить только те СМИ, владельцы и руководители которых "соответствуют требованиям безупречной репутации и интересам национальной безопасности".

"В плане введения определенных лицензий или порядка ситуация похожа на ситуацию с нашими стратегическими предприятиями, во всяком случае может быть похожая", - сказал он.

В соответствии с законом о защите важных для обеспечения безопасности объектов, в отношении инвесторов в стратегические предприятия Литвы проводят специальную проверку, в которой участвуют спецслужбы и специальная рабочая группа при правительстве.

24 апреля стало известно, что литовская комиссия по радио и телевидению оштрафует на сумму до €100 компанию ТВ-услуг Init за несоблюдение запрет на трансляцию телеканалов РФ.