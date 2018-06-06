Ломаченко назвал своего потенциального соперника в 2018 году

Василий Ломаченко (фото - скриншот видео)

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Бой может состояться в декабре 2018 года

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Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе, украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что его следующим возможным соперником будет чемпион мира по версии IBF Джервонта Дэвис. Об этом сообщает TMZ.com.

По словам Ломанченко, бой состоится в декабре этого года после, того как он восстановится после операции на плече.

Ломаченко уточнил, что он его соперник должен подходить по весовой категории, соответственно Девису нужно набрать массу до 61 кг.

Украинский боксер не исключает также поединок с Майком Гарсией.

По информации boxingscene.com, менеджер Дэвиса Флойд Мейвезер связался с промоутерской компанией Ломаченко Top Rank, чтобы обсудить идею проведения боя.

13 мая Ломаченко отобрал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) у Хорхе Линареса (44-4, 27 КО КО) из Венесуэлы.