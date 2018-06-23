Лукашенко о Беларуси: Не справимся - будет война как в Украине

Александр Лукашенко - Президент Беларуси

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Президент Беларуси рассказал о чрезвычайной важности для своей страны успехов в сельском хозяйстве

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Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что в случае неудовлетворительных результатов в сельском хозяйстве страны Беларусь может потерять независимость. Об этом он заявил 22 июня во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области.

"Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов. Пришли утром на планерку – наметили это сделать и это должно быть сделано железобетонно. Причина одна невыполнения – смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся - значит надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас просто будут вытирать ноги. А, не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", - сказал он.

1 июня белорусский глава МИД Владимир Макей заявил, что если Североатлантический альянс создаст в Польше военную базу с постоянным американским контингентом, Беларусь может разрешить России разместить войска на своей территории.