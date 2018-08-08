Лукашенко решил легализовать онлайн-казино

Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

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Увеличивается возраст для участия в азартных играх

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который легализует игорную деятельность в интернете. Об этом сообщает БЕЛТА.

Документом в Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино).

"В целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года. Введен запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств", - отмечается в сообщении.

1 августа 2018 года Лукашенко впервые после сообщений в СМИ о возможном инсульте появился на публике "вживую", не по телевизору, и иронично прокомментировал слухи о болезни.