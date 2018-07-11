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11.07.2018, 08:33

Люка Бессона снова обвинили в домогательстве

Люка Бессона снова обвинили в домогательстве - Фото
Люк Бессон (фото - Luc Besson/Facebook)

Кастинг-директор, которая работала с Бессоном, рассказала, что режиссер домогался ее "каждый раз, когда они ехали в лифте"

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Вторая женщина обвинила французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании. Об этом сообщает Hollywood Reporter

49-летняя кастинг-директор утверждает, что Бессон требовал от нее сексуальные услуги. Она говорит, что режиссер домагался ее каждый раз, когда они заходили вместе в лифт. 

У Бессона в ответ на новые обвинения заявили, что категорически все отрицают.  

В мае этого года 27-летняя актриса подала в полицию заявление с обвинениями Бессона в нападении сексуального характера. 

Более 70 женщин обвинили голливудского режиссера Харви Вайнштейна, когда-то одного из самых влиятельных деятелей Голливуда, в сексуальных проступках, включая изнасилование. Сам продюсер отрицает свою вину.

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Теги: Люк Бессон, режиссер, обвинения, домагательство
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