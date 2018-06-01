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01.06.2018, 17:02

Мадрид утвердил кабмин Каталонии без заключенных политиков

Мадрид утвердил кабмин Каталонии без заключенных политиков - Фото
протесты в Барселоне за независимость Каталонии Фото: LIGA.net/Денис Кацило

Инаугурация нового правительства состоится 2 июня

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Центральная власть в Мадриде утвердила новое региональное правительство Каталонии, в которое не вошли политики, находящиеся в тюрьмах или бежавшие за границу. Об этом сообщает AFP.

В прошлом месяце правительство Испании признало полномочия нового главы правительства Каталонии Кима Торры, однако отказалось утвердить состав кабинета министров, куда вошли четыре кандидата, против которых выдвинуты обвинения, связанные с проведением референдума о независимости.

В начале этой недели Торра предложил новый состав администрации, уже без этих четырех кандидатов.

1 июня имена новых министров были опубликованы в официальном журнале каталонского правительства. Инаугурация членов нового правительства состоится в субботу, 2 июня.

После этого новому каталонскому правительству будет разрешено взять на себя свои обязанности, и когда это произойдет, прямое управление Мадрида над регионом будет автоматически отменено.

14 мая парламент Каталонии со второй попытки избрал 55-летнего Кима Торру главой регионального правительства.

19 мая предлагалось ввести в состав правительства Каталонии арестованных экс-министра по вопросам территорий Жоселя Руля, бывшего кандидата на пост главы правительства Жорди Туруля и скрывающихеся в Бельгии Луиса Пуча и Тони Комина.

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Теги: Каталония, ким торра, испания
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