Македония: Парламент ратифицировал соглашение о переименовании

Парламент Македонии одобрил законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны. Об этом сообщает AP.
Соглашение с Грецией было подписано для решения десятилетней споры о названии Македонии.
20 июня 69 из 120 депутатов македонского законодательного органа одобрили законопроект, согласно которому Македонию переименуют в Северную Македонию.
Главная оппозиционная партия VMRO-DPMNE бойкотировала сессию парламента во время голосования.
17 июня представители Македонии и Греции подписали соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония. Этот шаг приветствовали Европейский Союз, ООН и НАТО.
После этого в столице Македонии Скопье началась массовая акция протеста против нового названия страны и произошли столкновения демонстрантов с полицией. Пострадали семь полицейских, 25 человек были задержаны.
Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года. Греция считала, что название страны является узурпацией названия ее исторической провинции.