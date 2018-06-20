Македония: Парламент ратифицировал соглашение о переименовании

Флаг Македонии (фото - iStock/Global Images Ukraine)

commenthover

Главная оппозиционная партия бойкотировала сессию парламента во время голосования

Реклама

Реклама

Парламент Македонии одобрил законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны. Об этом сообщает AP.

Соглашение с Грецией было подписано для решения десятилетней споры о названии Македонии.

20 июня 69 из 120 депутатов македонского законодательного органа одобрили законопроект, согласно которому Македонию переименуют в Северную Македонию.

Главная оппозиционная партия VMRO-DPMNE бойкотировала сессию парламента во время голосования.

17 июня представители Македонии и Греции подписали соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония. Этот шаг приветствовали Европейский Союз, ООН и НАТО.

После этого в столице Македонии Скопье началась массовая акция протеста против нового названия страны и произошли столкновения демонстрантов с полицией. Пострадали семь полицейских, 25 человек были задержаны.

Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года. Греция считала, что название страны является узурпацией названия ее исторической провинции.