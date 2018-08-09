Македонцы высказались об изменении названия страны - опрос

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Исследование подчеркнуло разрыв между различными общинами в стране

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Более 40% жителей Македонии поддерживают соглашение с Грецией об изменении названия. Об этом сообщает Euractiv, приводя данные последнего соцопроса.

Накануне соответствующего референдума 30 сентября результаты опроса показали, что граждане Македонии поддерживают как заявку на членство в НАТО, так и на вступление в ЕС, а также соглашение о новом названии с Грецией.

Вопрос, на который македонцы будут отвечать на референдуме, звучит так: "Выступаете ли вы за членство в Европейском Союзе и НАТО, приняв соглашение между Республикой Македония и Республикой Греция?".

Согласно опросу, 41,5% респондентов намерены сказать "да" на референдуме и 35,1% - проголосовать против.

Вместе с тем опрос подчеркнул разрыв между различными общинами в стране.

Албанское меньшинство в основном поддерживает соглашение (88%), тогда как среди македонцев за него выступают только 27,4%. 45,2% отвергают соглашение.

Большинство опрошенных (66,4%) готовы прийти на референдум, в то время как 19,8% намерены бойкотировать голосование.

Только около 20% респондентов полностью знакомы с текстом соглашения об изменении названия между двумя странами.

Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС.