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23.06.2018, 21:19

Макрон одобряет санкции против стран ЕС, не принимающих беженцев

Макрон одобряет санкции против стран ЕС, не принимающих беженцев - Фото
Эмманюэль Макрон Фото: пресс-служба президента Франции

Нельзя выигрывать от членства в Еврооюзе, но при этом проявлять национальный эгоизм в вопросе мигрантов

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свою поддержку введению финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает La Provence.

"Не может быть так, чтобы страны, которые в значительной степени выигрывают от солидарности ЕС, массово заявляли о национальном эгоизме, когда речь касается темы миграции", - заявил французский президент.

К странам, которые категорически отказываются принимать искателей убежища в соответствии с определенными квотами ЕС, относятся государства Вышеградской четверки: Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

24 июня в Брюсселе состоится неофициальный саммит ЕС по миграции с участием 16 государств Евросоюза, однако прорыва на нем не ожидается. Венгрия, Чехия, Польша и Словакия объявили бойкот этой встречи.

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Теги: эмманюэль макрон, мигранты
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