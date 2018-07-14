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14.07.2018, 22:06

Макрон посетит финал ЧМ и поговорит с Путиным не о футболе

Макрон посетит финал ЧМ и поговорит с Путиным не о футболе - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - пресс-служба президента Франции)

На встрече президентов речь пойдет об Украине, Иране и Сирии

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Президент Франции Эмманюэль Макрон 15 июля в Москве намерен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным об Украине, Иране и Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в окружении французского президента.

Елисейский дворец ранее официально подтвердил, что Макрон прилетит на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции встретится с командой Хорватии, и перед игрой проведет переговоры с Путиным.

Источник Reuters также утверждает, что Макрона пока не готов пригласить Путина на саммит G7, который в 2019 году состоится в Биаррице на юге Франции. О том, что Россию необходимо вернуть за стол переговоров "Большой семерки", говорил президент США Дональд Трамп. Макрон заявил тогда, что был бы рад пригласить Путина на саммит, но это будет зависеть от того, будет ли Россия способствовать урегулированию конфликта в Украине.

В Кремле, говоря о предстоящей встрече Макрона и Путина, заявили о том, что президенты обсудят также будущие переговоры Путина и Трампа в Хельсинки.

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Теги: чм-2018, Эммануэль Макрон, владимир путин
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