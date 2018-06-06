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Боты:
06.06.2018, 09:23

Макрон вспомнил о сосисках, объясняя перепалку с Трампом

Макрон вспомнил о сосисках, объясняя перепалку с Трампом - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - пресс-служба президента Франции)

Людям лучше не знать подноготную международной политики, пошутил французский президент, комментируя ситуацию "телефонного конфликта" с Трампом

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Лучше вам не знать, из чего делают сосиски - тогда не пропадет аппетит. В таких словах французский лидер Эмманюэль Макрон описал международную политическую "кухню", и в частности - содержание переговоров с коллегами из других стран. Как пишет агентство Reuters, так он ответил на вопрос журналиста о недавней телефонной перепалке с президентом США Дональдом Трампом.

"Как говорил (первый канцлер Германский империи Отто фон) Бисмарк, если бы мы рассказали людям, как делают сосиски, вряд ли они захотели бы их есть. Именно потому мне по душе, когда блюдо видят уже готовым", - заявил он на пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Французский президент при этом сыронизировал, что "кухонные комментарии вряд ли помогли бы приготовить блюдо или улучшили аппетит".

Недавно это высказывание Бисмарка вспоминал и представитель МИД Дмитрий Кулеба в статье "Дипломати без иллюзий".

Читайте также: "Это было ужасно": Трамп разругался с Макроном по телефону

Ранее канал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что разговор между американским и французским лидерами на прошлой неделе был "ужасным". 23 апреля Макрон побывал в США с визитом, после которого утверждал, что установил весьма прямолинейные и открытые отношения с Трампом.

На днях США ввели пошлины на сталь и алюминий для ЕС, Канады и Мексики. Брюссель и европейские лидера, включая Макрона, жестко раскритиковали "торговую войну".

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Теги: дональд трамп, эмманюэль макрон, скандал, телефонный разговор
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