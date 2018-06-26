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26.06.2018, 17:52

Мальта согласилась принять судно Lifeline с беженцами

Мальта согласилась принять судно Lifeline с беженцами - Фото
Фото: twitter.com/MV_LIFELINE

Активисты из Дрездена спасли более 200 беженцев в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, но ни одна страна пока не пустило судно Lifeline

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Находящееся уже несколько дней в Средиземном море судно немецкой благотворительной организации Lifeline, на борту которого находятся около 230 спасенных в море мигрантов и 17 членов экипажа, может войти в один из портов Мальты. Об этом сообщил во вторник, 26 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте после телефонного разговора с главой мальтийского правительства Джозефом Мускатом, передает Deutsche Welle.

При этом Италия примет часть находящихся на борту корабля беженцев, указал Конте и выразил надежду на то, что еще часть нелегалов согласятся принять другие страны Евросоюза.

Активисты из Дрездена спасли более 200 беженцев в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, но до сих пор ни одна страна не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. На протяжении нескольких дней оно находилось вблизи берегов Мальты.

26 июня сообщалось, что Испания отказалась пустить в свои порты судно немецкой благотворительной организации Lifeline, на борту которого находятся 224 спасенных в море мигранта.

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Ранее Италия и Мальта отказались принять спасательное судно Aquarius организации SOS Méditerranée с 629 беженцами на борту. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда обвинил Италию в цинизме и безответственности, мигрантов приняла испанская Валенсия.

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Теги: нелегальны мигранты, беженцы, мигранты, судно Lifeline
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