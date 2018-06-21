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21.06.2018, 17:02

Мама-премьер: глава правительства Новой Зеландии родила девочку

Мама-премьер: глава правительства Новой Зеландии родила девочку - Фото
Фото: instagram.com/jacindaardern

37-летняя Джасинда Ардерн впервые стала мамой

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила первенца - девочку весом 3,31 кг. 

"Большое вам спасибо за ваши наилучшие пожелания и вашу доброту. У нас все хорошо", - отметила Ардерн.

Ардерн стала второй в истории выбранным лидером правительства страны, которая родила ребенка в этой должности. Первой была Беназир Бхутто в 1990 году она родила дочь, будучи премьером Пакистана.

37-летняя политик передала свои обязанности своему заместителю, Уинстону Петерсу, и взяла шесть недель декретного отпуска.

О беременности премьера, выбранной в октябре прошлого года, стало известно в январе. "Я - не первая женщина с многозадачностью. Я буду не первой, кто работает и воспитывает ребенка. Многие женщины делали это до меня", - говорила она ранее в интервью новозеландскому радио.

6 июня 2018 года наиболее миролюбивыми государствами ("очень высокая" оценка) признаны 13 стран - Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия. Германия, как и в 2017 году, оказалась на 17-й позиции, уступив также Швеции, Финляндии и Норвегии.

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Теги: Джасинда Ардерн
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