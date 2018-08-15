Манафорт отказался давать показания в суде - CNN

Пол Манафорт (фото - скриншот с видео)

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Защита Пола Манафорта не вызвала на процесс ни одного свидетеля, сообщает телеканал

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Экс-политехнолог Партии Регионов и бывший глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа американец Пол Манафорт впервые выступил во время судебного разбирательства и заявил, что не будет давать показания в суде против себя. Об этом сообщает CNN.

Так, Манафорт решил воспользоваться пятой поправкой к Конституции США, которая дает право обвиняемому не свидетельствовать против самого себя, поскольку все, что он скажет в суде, будет использовано против него в других разбирательствах. В частности, еще предстоит суд по нарушениям законов о лоббистской деятельности в пользу других стран.

Отмечается, что адвокат Манафорта Кевин Даунинг заявил, что защита завершила изложение своей версии, потому что "правительство не предоставило достаточные доказательства" виновности его клиента.

Также защита Манафорта не вызвала на процесс ни одного свидетеля.

В среду, 15 августа, состоится заслушивание заключительных доводов.

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В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при работе на Януковича.

По данным расследующего "российское дело" спецпрокурора США Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределил по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи".