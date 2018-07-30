Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.07.2018, 21:09

Манафорт заработал больше $60 млн в Украине - Мюллер

Манафорт заработал больше $60 млн в Украине - Мюллер - Фото
Пол Манафорт (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

Обвинение намерено доказать, что Манафорт заработал так много, что "не сообщил о значительном проценте этих доходов в своей налоговой декларации"

Реклама
Реклама

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заработал более 60 миллионов долларов в качестве политического консультанта в Украине. Об этом заявил специальный прокурор США Роберт Мюллер накануне судебного заседания, сообщает Bloomberg.

Американские прокуроры намерены доказать, что Манафорт заработал так много, что "не сообщил о значительном проценте этих доходов в своей налоговой декларации".

В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым".

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Роберт Мюллер, суд, пол манафорт, дональд трамп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Bloomberg опубликовал фото Манафорта с Януковичем
Политика Bloomberg опубликовал фото Манафорта с Януковичем
Дело Трамп-РФ: Манафорт попытается уйти из-под обвинений Мюллера
Мир Дело Трамп-РФ: Манафорт попытается уйти из-под обвинений Мюллера
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 