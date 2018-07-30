Манафорт заработал больше $60 млн в Украине - Мюллер

Пол Манафорт (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

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Обвинение намерено доказать, что Манафорт заработал так много, что "не сообщил о значительном проценте этих доходов в своей налоговой декларации"

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Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заработал более 60 миллионов долларов в качестве политического консультанта в Украине. Об этом заявил специальный прокурор США Роберт Мюллер накануне судебного заседания, сообщает Bloomberg.

Американские прокуроры намерены доказать, что Манафорт заработал так много, что "не сообщил о значительном проценте этих доходов в своей налоговой декларации".

В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым".