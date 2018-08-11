Манафорту дали $16 млн кредита за должность в Белом Доме - банкир

Пол Манафорт (фото - Getty Images)

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Глава банка Federal Savings Bank рассчитывал на личные выгоды после победы Трампа на президентских выборах

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Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил кредит на $16 млн взамен на место в новой президентской администрации для руководителя банка. Такие показания дал старший вице-президент банка Деннис Райко по делу Манафорта, передает The Washington Post.

Глава банка Federal Savings Bank Стивен Келк рассчитывал на должность министра финансов или министра строительства.

Он просил старшего вице-президента позвонить Манафорту и уточнить, рассматривают ли его на должности в новую администрацию, но Райко этого не сделал.

Читайте мнение: Дело Манафорта и его последствия для Украины

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при работе на Януковича.

По данным расследующего "российское дело" спецпрокурора США Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределил по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи".