Манафорту дали $16 млн кредита за должность в Белом Доме - банкир

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил кредит на $16 млн взамен на место в новой президентской администрации для руководителя банка. Такие показания дал старший вице-президент банка Деннис Райко по делу Манафорта, передает The Washington Post.
Глава банка Federal Savings Bank Стивен Келк рассчитывал на должность министра финансов или министра строительства.
Он просил старшего вице-президента позвонить Манафорту и уточнить, рассматривают ли его на должности в новую администрацию, но Райко этого не сделал.
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В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при работе на Януковича.
По данным расследующего "российское дело" спецпрокурора США Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределил по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи".