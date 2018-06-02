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02.06.2018, 04:28

Марин Ле Пен провела ребрендинг Национального фронта

Марин Ле Пен провела ребрендинг Национального фронта - Фото
Марин Ле Пен (фото - www.facebook.com/MarineLePen)

Партия сменила название, которое у избирателей ассоциируются с политическими неудачами и коррупционными скандалами

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Лидер французского ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен сменила название своей политсилы.  в пятницу, 1 июня. Об этом сообщае пресс-служба партии.

Новое название поддержали 80,81% членов партии.

Ле Пен назвала переименование "историческим моментом", в то время как основатель движения Жан-Мари Ле Пен считает ребрендинг "предательством".

Тепер партия носит новое название - Национальное объединение (Rassemblement national).

Национальный союз получил новый логотип: вместо факела на логотипе Национального объединения изображены буквы RN (Rassemblement national) и традиционное для Национального фронта красно-синее пламя. Это символ открытости обновленной партии, пояснила Ле Пен.

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Теги: марин ле пен, национальный фронт
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