Марин Ле Пен провела ребрендинг Национального фронта

Марин Ле Пен (фото - www.facebook.com/MarineLePen)

commenthover

Партия сменила название, которое у избирателей ассоциируются с политическими неудачами и коррупционными скандалами

Реклама

Реклама

Лидер французского ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен сменила название своей политсилы. в пятницу, 1 июня. Об этом сообщае пресс-служба партии.

Новое название поддержали 80,81% членов партии.

Ле Пен назвала переименование "историческим моментом", в то время как основатель движения Жан-Мари Ле Пен считает ребрендинг "предательством".

Тепер партия носит новое название - Национальное объединение (Rassemblement national).

Национальный союз получил новый логотип: вместо факела на логотипе Национального объединения изображены буквы RN (Rassemblement national) и традиционное для Национального фронта красно-синее пламя. Это символ открытости обновленной партии, пояснила Ле Пен.