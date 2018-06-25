Марсоход Curiosity сделал селфи во время пыльной бури - фото

Марсоход Curiosity (фото - Twitter/NASA)

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На автопортрете видно, что ровер покрыт коричневой пылью

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Марсоход Curiosity сфотографировал сам себя во время масштабной пылевой бури, которая бушует на Марсе еще с конца мая. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NASA.

На фотографии видно, что из-за бури ровер покрыт коричневой пылью. Селфи обработал Шон Доран, который известен своими работами со снимками из космоса.

Во время бури пострадал аппарат Opportunity, который работает на другой части Марса - с ним уже несколько дней потеряна связь.

Также в NASA напомнили, каким образом марсоход делает селфи, чтобы не видно было его "руку". Автопортреты он создает с использованием изображений, которые сделаны при помощи Curiosity Mars Hands Lens Imager (MAHLI). Этот аппарат был построен Malin Space Science Systems в Сан-Диего.

Ровер находится на Марсе уже шестой год; за это время он сделал тысячи фото в ударном кратере Гейла, возраст которого может достигать 3,8 млрд лет.

31 января специалисты Аэрокосмического управления США составили панорамный видеоролик из фотографий марсианской поверхности, которые сделал в кратере Гейла совершивший там 5,5 лет назад посадку ровер Curiosity. На записи видны дюны, осыпи, камни, складки местности и прочие объекты.