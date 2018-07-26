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26.07.2018, 16:57

Масштабные пожары в Греции: количество жертв стало больше

Масштабные пожары в Греции: количество жертв стало больше - Фото
Пожары в Греции (скриншот из видеозаписи)

Без вести пропавшими остаются более 100 человек

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Количество погибших в результате масштабных пожаров в Греции увеличилось до 83 человек. Об этом сообщает Ekathimerini.

Ожоги получили не менее 187 человек, среди которых 164 взрослых и 23 ребенка.

Без вести пропавшими остаются более 100 человек. Спасатели продолжают их поиски.

В стране был объявлен трехдневный траур в связи с чрезвычайной ситуацией.

24 июля 2018 года сообщалось, что жертвами трех бушующих пожаров на окраинах Афин (Греция) стали уже по меньшей мере 50 человек. В МИД сообщили, что среди украинцев пострадавших нет.

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Теги: жертвы, пожары в греции
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