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27.07.2018, 06:31

Масштабные пожары в Греции: власти назвали причину

Масштабные пожары в Греции: власти назвали причину - Фото
Фото: скриншот видео

Замглавы МВД Греции Никос Тоскас отметил, что есть улики, подтверждающие версию поджогов

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Опустошительные лесные пожары в районе Афин могли возникнуть из-за поджогов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Существуют серьезные улики, которые наводят нас на такие мысли", - заявил вчера вечером, 26 июля, заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас.

По его словам, на основании снимков со спутника можно сделать вывод, что сразу несколько пожаров возникли в течение небольшого промежутка времени вдоль одной дороги на западе от столицы страны.

"В этом случае имеются не только улики, но и свидетельские показания", - подчеркнул Тоскас. Он не уточнил деталей, чтобы не помешать следствию.

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В восточном направлении от Афин огонь распространился с большой скоростью благодаря экстремально сильному ветру.

По словам Тоскаса, на данный момент в Греции никто не был задержан по подозрению в совершении поджогов.

Он не исключил того, что распространение пожаров произошло из-за ошибочных действий пожарной охраны и полиции. "Сила дующих ветров достигает 10 и 11 баллов. Такого у нас еще не случалось", - добавил замглавы МВД Греции, отметив, что это может быть последствием глобального изменения климата. 

23 июля начались лесные пожары в Греции  в популярных среди туристов районах в окрестностях Афин и в прибрежной зоне.

Число госпитализированных приближается к двум сотням, среди них 16 детей, 11 пациентов в тяжелом состоянии. Власти объявили ЧП и запросили помощь у Евросоюза.

Пожары стали причиной гибели более 83 человек.

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Теги: жертвы, пожары в греции, Никос Тоскас
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