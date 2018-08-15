Массовый поджог машин в Швеции: полиция раскрыла подробности

Фото: The Local

commenthover

Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге около сотни машин

Реклама

Реклама

Полиция Швеции задержала подозреваемых в массовом поджоге автомобилей. Двух человек взяли под стражу, ведутся поиски их сообщников, передает The Local.

Правоохранители взяли под стражу 16-ти и 21-летнего подозреваемых в поджоге около сотни машин в районе Гетеборга.

Очевидцы рассказали, что организованная группа людей бросала в автомобили бутылки с зажигательной смесью на автостоянке в Фролунде. Свидетели утверждают, что поджоги автомобилей были спланированы заранее.

В местной полиции идентифицировали злоумышленников. Правоохранители считают, что в поджоге машин участвовали "около десяти местных ребят с криминальными наклонностями". Полицейские надеются задержать подозреваемых в ближайшее время.

Читайте также: На станции в Берлине подожгли двоих мужчин - видео

14 августа в разных городах на юго-западе Швеции подожгли больше 80 автомобилей. Поджоги были в Гетеборге, Мальме, Тролльхеттане, Гельзинборге, Фалькенберге и Люсечиле.