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15.08.2018, 13:47

Массовый поджог машин в Швеции: полиция раскрыла подробности

Массовый поджог машин в Швеции: полиция раскрыла подробности - Фото
Фото: The Local

Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге около сотни машин

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Полиция Швеции задержала подозреваемых в массовом поджоге автомобилей. Двух человек взяли под стражу, ведутся поиски их сообщников, передает The Local.

Правоохранители взяли под стражу 16-ти и 21-летнего подозреваемых в поджоге около сотни машин в районе Гетеборга.  

Очевидцы рассказали, что организованная группа людей бросала в автомобили бутылки с зажигательной смесью на автостоянке в Фролунде. Свидетели утверждают, что поджоги автомобилей были спланированы заранее. 

В местной полиции идентифицировали злоумышленников. Правоохранители считают, что в поджоге машин участвовали "около десяти местных ребят с криминальными наклонностями". Полицейские надеются задержать подозреваемых в ближайшее время.

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14 августа в разных городах на юго-западе Швеции подожгли больше 80 автомобилей. Поджоги были в Гетеборге, Мальме, Тролльхеттане, Гельзинборге, Фалькенберге и Люсечиле.

 

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Теги: полиция, подозреваемые, швеция, поджог, машины
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