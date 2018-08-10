Медведев увидел объявление войны России в новых санкциях США

Дмитрий Медведев (фото - Getty Images)

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Отвечать на внедряемые 22 августа ограничительные меры США в Москве собираются экономико-политическими и, "если будет нужно, иными методами"

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В Кремле новый пакет санкций США воспримут, как объявление торговой войны. В этом заверил журналистов глава правительства РФ Дмитрий Медведев, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо — это объявление экономической войны", - заявил он.

По словам Медведева, Россия на это отреагирует "экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и иными методами".

Премьер-министр РФ вспомнил, что против Советского Союза санкции "вводились несколько десятков раз более или менее крупные", а Россия "последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления". И все же Медведев признал, что американские меры так или иначе влияют на экономику РФ.

"Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле", - полагает он.

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8 августа в США сообщили, что с 22 августа будут внедрены санкции против РФ из-за инцидентов с отравлением Новичком в Англии, и спрогнозировали их влияние на Россию Рубль отреагировал на такой анонс и упал, а Кремль заявил, что анонсированные санкции США - "драконовские".

The Washington Post написала, что санкции США против РФ могут дойти до разрыва дипотношений.