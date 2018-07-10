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10.07.2018, 12:53

Меньше штрафов: в Польше полиция начала "итальянскую" забастовку

Меньше штрафов: в Польше полиция начала "итальянскую" забастовку - Фото
Фото: gettyimages.com

Среди требований полицейских - увеличение заработной платы на 650 злотых

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В Польше сегодня, 10 июля, дорожные полицейские начали "итальянскую" забастовку. Об этом сообщает Do Rzeczy.

Суть забастовки заключается в отказе штрафовать водителей за незначительные нарушения правил дорожного движения, ограничиваясь предупреждениями.

В случаях, если будет серьезное нарушение ПДД, штрафы полиция будет выписывать.

Требования полицейских - увеличение заработной платы на 650 злотых, возвращение к возможности досрочного выхода на пенсию, полной оплаты за сверхурочную работу и выплат в течение первых 30 дней заболевания.

"Если мы не сможем достичь соглашения, мы не выберемся из того пути, на который стали. Сигнал ясен - во время голосования, в котором приняли участие 30 тысяч полицейских, 99% проголосовали за проведение акции протеста", - отметил председатель полицейского профсоюза Рафал Янковский.

В Польше прошла всеобщая женская акция протеста Черный понедельник против возможного ужесточения закона об абортах. 6 октября Сейм Польши отклонил законопроект и правящая партия Право и справедливость заявила, что готовит свой проект закона. 

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Теги: полиция, польша, итальянская забастовка
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