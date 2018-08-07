Мэр Хиросимы: Некоторые страны модернизируют ядерные арсеналы

Фото: pixel.in.ua

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Кадзуми Мацуи призвал правительство Японии взять на себя больше полномочий для достижения "подлинно безъядерного мира"

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Вчера, 6 августа, в Хиросиме состоялась церемония по случаю 73-й годовщины атомной бомбардировки города. Об этом сообщает AP.

Мэр Кадзуми Мацуи выразил озабоченность в связи с глобальным ростом ядерного потенциала.

"Некоторые страны заново разжигают напряженность, которая ослабла с окончанием холодной войны. Они открыто выражают эгоцентрический национализм, одновременно модернизируя свои ядерные арсеналы", - отметил Мацуи.

Он призвал правительство Японии взять на себя больше полномочий для достижения "подлинно безъядерного мира".

На церемонии присутствовали около 50 тысяч человек, жители Хиросимы и представители 58 стран, в том числе посол США.

В результате атомной бомбардировки Хиросимы ВВС США в 1945 году погибли 140 тысяч человек. Это было первое применение атомного оружия по гражданской цели.

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