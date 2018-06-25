"Мэрия - место преступления": в Ереване требуют отставки мэра

Фото: Радио Азатутюн

commenthover

После публикации расследования, в котором рассказали о "довольно больших богатствах" мэра Еревана, демонстранты заблокировали мэрию

Реклама

Реклама

Сегодня утром в Ереване группа людей заблокировала вход в мэрию города и требует отставки мэра Тарона Маркаряна. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Демонстранты говорят, что здание мэрии Еревана стало "местом преступления" и что заниматься им могут только правоохранительные органы.

Причиной протеста стало расследование, которое опубликовали накануне вечером. В нем говорится, что Маркарян всю жизнь занимал государственные должности и при этом "нажил довольно большое богатство". Расследование иниицировал помощник премьер-министра страны.

"Одно дело, когда люди что-то слышат и приходят к выводам, другое дело, когда распространяется видео, а подготавливает это видео должностное лицо. Мы верим этому. Сейчас это наш способ протеста. Мы требуем отставки Тарона Маркаряна", - заявил один из демонстрантов.

Позже мэрию разблокировали после сообщения, что материалами расследования займется Служба национальной безопасности.