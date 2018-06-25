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25.06.2018, 12:12

"Мэрия - место преступления": в Ереване требуют отставки мэра

"Мэрия - место преступления": в Ереване требуют отставки мэра - Фото
Фото: Радио Азатутюн

После публикации расследования, в котором рассказали о "довольно больших богатствах" мэра Еревана, демонстранты заблокировали мэрию

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Сегодня утром в Ереване группа людей заблокировала вход в мэрию города и требует отставки мэра Тарона Маркаряна. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Демонстранты говорят, что здание мэрии Еревана стало "местом преступления" и что заниматься им могут только правоохранительные органы. 

Причиной протеста стало расследование, которое опубликовали накануне вечером. В нем говорится, что Маркарян всю жизнь занимал государственные должности и при этом "нажил довольно большое богатство". Расследование иниицировал помощник премьер-министра страны.

"Одно дело, когда люди что-то слышат и приходят к выводам, другое дело, когда распространяется видео, а подготавливает это видео должностное лицо. Мы верим этому. Сейчас это наш способ протеста. Мы требуем отставки Тарона Маркаряна", - заявил один из демонстрантов.

Позже мэрию разблокировали после сообщения, что материалами расследования займется Служба национальной безопасности. 

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Теги: коррупция, расследование, ереван, мэр еревана, блокировали мэрию еревана
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