Ангела Меркель договорилась с 14 странами о возвращении беженцев

Ангела Меркель (фото - flickr.com/eppofficial)

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Договоренность должна удовлетворить партнеров канцлера Германии по коалиции, которые критиковали Меркель за политику в вопросе мигрантов

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Канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с 14 странами Евросоюза об ускоренной процедуре возвращения из ФРГ беженцев, которые впервые были зарегистрированы в этих государствах. Об этом говорится в письме главы немецкого правительства и руководителя Христианско-демократического союза к лидерам партнеров ХДС по коалиции – Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии, сообщает информагентство dpa.

Берлин достиг договоренности по мигрантам с Венгрией, Польшей, Чехией, Бельгией, Францией, Данией, Эстонией, Финляндией, Литвой, Латвией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Швецией.

В период рассмотрения их дел беженцы в Германии будут размещаться в так называемых якорных центрах. Эти центры будут предназначены для лиц, которые пытались обойти пограничный контроль, и тех, кто не подпадает под механизм возвращения на основе двухстороннего соглашения между странами.

Договоренность Меркель с 14 странами об ускоренном возвращении мигрантов должна удовлетворить Хорста Зеехофера – главу МВД ФРГ и лидера ХСС, сестринской для ХДС партии. Ранее Зеехофер и его соратники критиковали федерального канцлера за ее политику в вопросе беженцев и грозились закрыть южную границу Германии для мигрантов без согласия Меркель.

29 июня 2018 года лидеры стран ЕС после более чем 12 часов сложных переговоров достигли "прорывного" соглашения в вопросе мигрантов.