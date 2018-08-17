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17.08.2018, 16:11

Меркель о встрече с Путиным: Не стоит ожидать особых результатов

Меркель о встрече с Путиным: Не стоит ожидать особых результатов - Фото
Владимир Путин и Ангела Меркель (фото - Getty Images)

"Это рабочая встреча..." - сказала канцлер ФРГ

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не стоит ожидать особых результатов от ее встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится завтра, 18 августа. Об этом Меркель сказала журналистам сегодня в Берлине, сообщает Bloomberg.

«Это рабочая встреча, и не следует ожидать каких-либо особых результатов», - сказала канцлер.

«Но мы имеем дело с таким количеством проблем, от Украины, Сирии до сотрудничества в экономической сфере, что поддержание постоянного диалога оправдано», - добавила Меркель.

Встреча Меркель и Путина состоится 18 августа в резиденции Мезеберге, недалеко от Берлина - именно ее традиционно используют для приема иностранных гостей.

По информации Deutsche Welle, темами переговоров станут "актуальные внешнеполитические вопросы": война в Сирии, конфликт на востоке Украины, а также энергетическая сфера.

Последняя встреча Путина и Меркель состоялась 18 мая в Сочи.

 

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Теги: Украина, ангела меркель, владимир путин, встреча
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