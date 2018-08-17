Меркель обещает не допустить еще одного кризиса беженцев

Ангела Меркель (фото - gettyimages.com)

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В Германии не должен повториться наплыв беженцев масштаба 2015 года, подчеркнула канцлер страны

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Наплыв беженцев в Германии масштаба 2015 года не повторится. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, 16 августа, во время встречи в Дрездене с членами фракции Христианско-демократического союза, сообщает Deutsche Welle.

"2015 год не должен повториться и не повторится", - отметила Меркель.

Она пообещала землям усиленную помощь со стороны федерального правительства в высылке из страны нежелательных беженцев. Речь идет о лицах, которым не предоставили статус беженца и не позволили дальнейшее пребывание на территории Германии.

По словам Меркель, хотя в этом вопросе прослеживаются значительные изменения к лучшему, но до сих пор наблюдаются существенные проблемы. Вопрос высылки находится в компетенции земельных правительств.

Канцлер подчеркнула необходимость привлечения в Германию квалифицированной рабочей силы.

Она считает, что законодательство должно сделать возможным беспроблемный приезд и трудоустройство в Германии работникам всех профессий, недостаток которых испытывают в ФРГ от пекаря до инженера.

30 июня 2018 года Меркель договорилась с 14 странами Евросоюза об ускоренной процедуре возвращения из ФРГ беженцев, которые впервые были зарегистрированы в этих государствах.