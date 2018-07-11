Меркель отреагировала на нападки Дональда Трампа, вспомнив о ГДР

Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель (фото - пресс-служба НАТО)

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Немецкий канцлер считает, что никто не вправе указывать Берлину, какую внешнюю политику ему проводить - включая отношения с Россией

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Реагируя на сегодняшнее заявление американского президента Дональда Трампа о том, что "Германия стала заложницей России" из-за газопровода Северный поток-2, канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что ранее часть ее страны была под контролем другого государства, но теперь Берлин проводит свою внешнюю политику и сам принимает нужные ему решения. Об этом пишет Reuters.

Канцлер заявила, что "на своем опыте" знает, как это, когда часть Германия контролируется Советским Союзом.

"Я очень рада, что сегодня мы живем едиными и свободными в Федеративной Республике Германия. Поэтому можно сказать, что мы сами можем проводить независимую политику и принимать независимые решения. Это очень хорошо - особенно для людей в Восточной Германии", - пояснила она.

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Трамп неоднократно критиковал "недостаточные" расходы Берлина на оборону. Меркель же считает, что Германия, наоборот, немало делает для укрепления общей обороноспособности НАТО.

"Германия - второй по величине донор войск, а большую часть нашего военного потенциала мы предложили НАТО. И до сих пор мы сильно работали по части Афганистана. В этом мы также защищаем интересы США", - подчеркнула канцлер.