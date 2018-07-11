Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.07.2018, 15:52

Меркель отреагировала на нападки Дональда Трампа, вспомнив о ГДР

Меркель отреагировала на нападки Дональда Трампа, вспомнив о ГДР - Фото
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель (фото - пресс-служба НАТО)

Немецкий канцлер считает, что никто не вправе указывать Берлину, какую внешнюю политику ему проводить - включая отношения с Россией

Реклама
Реклама

Реагируя на сегодняшнее заявление американского президента Дональда Трампа о том, что "Германия стала заложницей России" из-за газопровода Северный поток-2, канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что ранее часть ее страны была под контролем другого государства, но теперь Берлин проводит свою внешнюю политику и сам принимает нужные ему решения. Об этом пишет Reuters.

Канцлер заявила, что "на своем опыте" знает, как это, когда часть Германия контролируется Советским Союзом.

"Я очень рада, что сегодня мы живем едиными и свободными в Федеративной Республике Германия. Поэтому можно сказать, что мы сами можем проводить независимую политику и принимать независимые решения. Это очень хорошо - особенно для людей в Восточной Германии", - пояснила она.

Читайте также: Мы защищаем Германию от России, а они с ней торгуют - Трамп

Трамп неоднократно критиковал "недостаточные" расходы Берлина на оборону. Меркель же считает, что Германия, наоборот, немало делает для укрепления общей обороноспособности НАТО.

"Германия - второй по величине донор войск, а большую часть нашего военного потенциала мы предложили НАТО. И до сих пор мы сильно работали по части Афганистана. В этом мы также защищаем интересы США", - подчеркнула канцлер.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, дональд трамп, ангела меркель, нато, северный поток-2, газопровод
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Словакия отдаляется от РФ: закупит истребители F-16 взамен МиГ-29
Мир Словакия отдаляется от РФ: закупит истребители F-16 взамен МиГ-29
Столтенберг призвал Германию увеличить расходы на оборону
Мир Столтенберг призвал Германию увеличить расходы на оборону
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 