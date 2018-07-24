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24.07.2018, 16:46

Меркель встретилась с Лавровым: о чем говорили

Меркель встретилась с Лавровым: о чем говорили - Фото
Ангела Меркель (фото - gettyimages.com)

Встреча канцлера Германии с главой МИД РФ проходила в Берлине

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Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня провела встречу в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом сообщает сайт немецкого правительства.

"Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Обсуждался также конфликт на востоке Украины", - отмечается в сообщении.

Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Хайко Маас, который ранее заявлял, что молчание между РФ и США недопустимо по Украине и Сирии.

По информации правительства Германии, проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.

11 мая 2018 года канцлер Германии и президент России провели телефонный разговор, в ходе которого договорились "активизировать работу" в нормандском формате.

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Теги: Хайко Маас, ангела меркель, владимир путин, Сергей Лавров
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