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13.06.2018, 15:10

Мэй: Европа должна расширить санкции против России

Мэй: Европа должна расширить санкции против России - Фото
Тереза Мэй (фото - пресс-служба правительства Великобритании)

Премьер-министр Британии заявила, что на встрече в конце июня призовет лидеров ЕС не только сохранить, но и ужесточить ограничительные меры против РФ

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На встрече лидеров стран Европейского Союза в конце июня глава британского правительства Тереза Мэй призовет коллег из ЕС к ужесточению санкций против путинской России. Об этом она заявила, выступая перед парламентом Великобритании, пишет Reuters.

"Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России. На деле же, считаю, в некоторых сферах мы должны расширить санкционный режим", - подчеркнула она.

Как пишет агентство, после инцидента с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери (Англия) отношения Лондона и Москвы охладели до уровня, которого не было со времен холодной войны.

Ранее Мэй заявила, что возвращение РФ в клуб G8 возможно только в том случае, если она изменит свою позицию по Украине.

Читайте также: Мэй о деле Скрипаля: Это нападение России на Великобританию

4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии, однако не назвала яд "Новичком". Кроме Скрипалей в инциденте пострадали десятки человек.

Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

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Теги: Сергей Скрипаль, Великобритания, санкции, Тереза Мэй, саммит ес
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