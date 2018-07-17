МИД ФРГ: Молчание между США и РФ по Украине недопустимо

Хайко Маас (фото - gettyimages.com)

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Хайко Маас призвал США и РФ к дипломатическому сближению после встречи президентов двух стран США и РФ в Хельсинки

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал к дальнейшему дипломатическому сближению США и России после встречи президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Маас подчеркнул значимость диалога США и России.

По его словам, "молчание между Вашингтоном и Москвой по Сирии, Украине, контролю над оружием и разоружением" недопустимо.

"Международной политике необходимы "надежность, стабильность и усердная работа". Ближайшие месяцы покажут, насколько полезной в данном отношении была встреча в Хельсинки", - отметил глава МИД ФРГ.

Конструктивное сотрудничество США и России по вопросу ядерного оружия - в интересах ФРГ, подчеркнул Маас. Министр отметил необходимость скорейших "практических шагов", чтобы все не ограничивалось пустыми заверениями в готовности к сотрудничеству.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.

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