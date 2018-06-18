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18.06.2018, 10:09

МИД Польши обеспокоен слежкой разведки ФРГ за посольством в Вене

МИД Польши обеспокоен слежкой разведки ФРГ за посольством в Вене - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ранее появилась информация, что спецслужбы Германии на протяжении многих лет шпионили за международными организациями и дипведомствами в Австрии

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В МИД Польши обеспокоены информацией о том, что разведка Германии (BND) на протяжении многих лет шпионила за иностранными учреждениями, фирмами, международным организациями и посольствами в Вене, среди которых было и польское дипведомство. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт, передает портал Onet.pl.

"Информация австрийского издания Der Standard вызывает обоснованное беспокойство. Если информация правдива, то это подрывает доверие, которое является очень важным в отношениях между членами ЕС и НАТО", - сказал Ломпарт.

Он также выразил надежду, что "этот вопрос будет быстро выяснен". 

16 июня австрийский журнал Profil и газета Der Standard обнародовали информацию о том, что BND занималась шпионажем на территории Австрии с 1999 по 2006 год за ОБСЕ, ОПЕК и МАГАТЭ, штаб-квартиры которых расположены в Вене, а также за подразделениями ООН, 75 посольствами. Кроме того слежка велась по ряду подозреваемых в терроризме лиц и торговцев оружием.  

По данным издания, немецкие спецслужбы следили за почти двумя тысячами стационарных телефонных номеров, факсов, номеров мобильной связи, адресов электронной почты на территории Австрии.

Президент Австрии Александер ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц потребовали от Берлина объяснений и подтверждений прекращения слежки.

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Теги: посольство Польши, польша, Артур Ломпарт, разведка германии
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