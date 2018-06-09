МИД Польши поддержал коррекцию закона об Институте нацпамяти

Яцек Чапутович Фото: twitter.com/MSZ_RP

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Яцек Чапутович отметил, что этот закон сейчас является проблемой для отношений Польши с США и Израилем

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за внесение изменений в польский закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Об этом Чапутович сказал в ходе беседы на RMF FM.

"Это решение необходимо, чтобы мы здесь обозначили нашу позицию, потому что, как и раньше, существует некоторое недоверие и беспокойство по поводу этой ситуации", - сказал Чапутович.

Министр отметил, что этот закон сейчас является проблемой для отношений Польши с США и Израилем.

В то же время Чапутович считает, что закон не способствует росту антисемитских настроений в Польше, потому что "их нет".

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Як Пекло заявил, что новая редакция польского закона об Институте национальной памяти не направлена против Украины, а призван достойно почтить память погибших поляков. "Нельзя говорить о плохом отношении поляков к украинцам", - подчеркнул он, ссылаясь на данные соцопросов и указывая, что в Польше работают много украинцев.