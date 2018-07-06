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Боты:
06.07.2018, 06:34

В МИД РФ прокомментировали новое отравление Новичком в Британии

В МИД РФ прокомментировали новое отравление Новичком в Британии - Фото
Мария Захарова (фото - gettyimages.com)

МИД РФ считает новое отравления в Британии "грязной политической игрой"

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала "грязной политической игрой" ситуацию вокруг инцидентов с отравлением химическими веществами в Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщают российские РИА Новости.

"Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу у грязной политической игры, которую затеяли определенные силы в Лондоне, и начать наконец-то взаимодействие с правоохранительными органами России", - сказала Захарова.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. У работавших в недавно построенном доме на Магглтон-роуд медиков спустя пять часов также появились симптомы отравления.

Пара находилась в критическом состоянии в реанимации госпиталя Солсбери - там, где лечили Скрипалей. В Эймсбери перекрыты несколько улиц. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал Россию объяснить факт отравления двух британцев нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Теги: Мария Захарова, Новичок, мид рф
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