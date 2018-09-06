МИД РФ заподозрил в фейковости фото "агентов ГРУ" в аэропорту

Мария Захарова (скриншот из видеозаписи)

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Спикера ведомства Марию Захарову удивило, что на разных стоп-кадрах из аэропорта "Гэтвик" с Петровым и Бошировым стоит одно и то же время

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила, что стоп-кадры с камер наблюдения с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых власти Британии считают виновными в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля, могут быть фейковыми. Об этом она заявила на канале Россия, пишет российский ресурс Медуза.

По ее словам, кадры из лондонского аэропорта "Гэтвик" сделаны в одном и том же коридоре в одно и то же время, и допустила, что или фотографии наложили сверху, "или сотрудники ГРУ научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях".

"Это уже троллинг уровня "бог", — сыронизировала Захарова.

По фото видно, что они сделаны в разных местах, на это указывает то, что камеры снимали под разным углом (это видно по наклону отделочных панелей).

Британский таблоид The Daily Mail утверждает, что на выходе с таможенного контроля в "Гэтвике" есть несколько коридоров, и пассажиры проходят через них по очереди. Издание предположило, что россияне могли разделиться, чтобы не стоят в очереди, и прошли через разные коридоры.

Как отметил у себя в Telegram-канале главред Эха Москвы Алексей Венедиктов, в этом аэропорту восемь параллельных коридоров, расположенных после таможенного контроля.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. 5 сенятбря были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин".