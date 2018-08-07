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07.08.2018, 17:17

МИД советует воздержаться от поездок в районы Португалии

МИД советует воздержаться от поездок в районы Португалии - Фото
Фото: gettyimages.com

Есть угроза распространения стихии в туристический район вблизи Портимау

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Посольство Украины в Португалии советует украинцам воздержаться от посещения туристического региона Алгарве в связи с масштабным пожаром до стабилизации ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стихийный масштабный пожар зафиксирован в горной местности вблизи поселка Моншик и на придорожных участках между данным поселком и городом Портимау (туристический регион Португалии – Алгарве).

Не исключается, что он может быть в центральной и северной частях страны.

Из-за усиления ветра 7 августа существует угроза распространения стихии в туристический район вблизи Портимау (округ Фару).

"Гражданам Украины, которые находятся в этом районе, следует внимательно следить за сообщениями местных служб, в том числе путем рассылки предупреждающих смс- сообщений о развитии ситуации и выполнять инструкции пожарно-спасательных служб", - отмечается в сообщении.

5 августа 2018 года в некоторых районах Португалии температура достигла +46 градусов, что совсем близко к национальному рекорду  +47,7 градусов.

 

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Теги: МИД, португалия, пожары
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