Миграционный скандал: США судили 1-летнего малыша без мамы и папы

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Суд штата Аризона рассматривал право ребенка находиться на территории США

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В США без присутствия родителей суд рассматривал дело годовалого ребенка о его праве находиться на американской территории. Об этом сообщает The New York Times.

"Годовалый мальчик в зеленой рубашке с надписью пил молоко из бутылки, играл с небольшим фиолетовым мячем, который засветился, упав на пол, и изредка произносил "агу", - пишут журналисты, отметив, что под конец слушаний ребенок громко заплакал.

Согласно сообщению, суд принял решение о депортации ребенка в Гондурас, куда уже отправили его отца.

Судья, рассматривавший дело сказал, что испытывает неловкость, когда ему приходится спрашивать у адвоката, понимает ли его подзащитный суть дела.

"Мне стыдно задавать такой вопрос, потому что я не знаю, кому вы будете это объяснять. Только если не предположить, что годовалый ребенок может усвоить закон о миграции", - сказал судья Джон Ричардсон.

Отмечается, что в тот день в суде штата Аризона без родителей расматривались дела еще нескольких детей. "Один из них в ответ на вопрос о возрасте показал пять пальцев", - пишет газета.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что мигранты "вторгаются в страну" и считает, что их без суда нужно депортировать обратно.

20 июня под давлением мировой общественности Трамп подписал указ, запрещающий отнимать детей у нелегальных мигрантов, задержанных на границе. В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.