Миграция может стать "судьбоносным вопросом" для ЕС - Меркель

Ангела Меркель

commenthover

В Брюсселе начинается саммит Евросоюза, на котором обсудят проблему беженцев

Реклама

Реклама

Германия и ЕС в решении проблемы миграции "все еще находятся не там, где мы хотим", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге в четверг, 28 июня с правительственным заявлением, передает Deutsche Welle.

"Перед Европой стоит множество вызовов, - предупреждает канцлер, - но тема миграции может стать судьбоносным вопросом для Европейского Союза".

Вторичная миграция внутри ЕС должна быть упорядочена, добавила Меркель. Если об этом не удастся договориться со всеми странами Евросоюза, то, по словам канцлера, необходимо создать коалицию из тех стран, которые готовы сотрудничать в этом вопросе. Однако это не должно происходить в одностороннем порядке, несогласованно или за счет третьей стороны, подчеркивает Меркель.

В Брюсселе 28 июня начинается двухдневный саммит глав государств и правительств ЕС. Сначала на нем обсудят вопросы защиты, торговли и финансов, вечером участники перейдут к теме миграции. Задача Меркель на саммите - добиться принятие решения по беженцам.

В Германии в течение 2017-го увеличилось количество просителей убежища и мигрантов, которым было отказано в праве находиться на территории ФРГ, но которые не могут быть возвращены в страны их происхождения из-за отсутствия у них необходимых документов. По состоянию на конец 2017-го таких лиц в ФРГ насчитывалось почти 65 тыс, и это на 70% больше, чем по состоянию на конец 2016 года (около 38 тыс).