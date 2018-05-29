Миллиардер Джеймс Безос предложит NASA и ESA колонизировать Луну

Джеймс Безос (фото - пресс-служба Blue Origin)

commenthover

Первый этап его лунной программы - создание в ближайшие годы посадочного модуля, который сможет доставлять на спутник экипажи и до пяти тонн грузов

Реклама

Реклама

В ближайшее 100 лет на Луне появится поселение колонизаторов, которое будет разработано и построено на естественном спутнике нашей планеты благодаря возможному сотрудничеству частной компании миллиардера Джеймса Безоса Blue Origin с американским и европейским космическими агентствами - NASA и ESA. О такой перспективе сообщил изданию Geekwire на Международной конференции по развитию космоса сам основатель Amazon и Blue Origin.

Перенос тяжелой промышленности на окружающие небесные тела, говорит он, является единственным адекватным выходом для перенаселенной Земли с ее ускоренно растущими потребностями в энергоресурсах и проблемой сохранения пригодной для жизни окружающей среды.

По мнению миллиардера, Земля "не очень подходит" для тяжелой промышленности, просто пока что "это нам удобно". "Но в недалеком будущем (я говорю о десятилетиях, может, 100 лет) будет намного проще делать в космосе те вещи, которые мы сейчас делаем на Земле, - потому что там у нас будет много энергии", - пояснил он.

По словам Безоса, если NASA и ESA (с его проектом "Лунной деревни") не пожелают работать вместе с его компанией, он "справится сам".

Миллиардер, который вкладывает средства в разработку космических программ, является фанатом идей известного американского популяризатора экспании человечества в космосе - физика Джеррарда О'Нила. В долгосрочной перспективе, считает Безос, можно также рассмотреть возможность формировать колонии в полых астероидах.

"Есть два варианта, как все закончится (по проекту с Луной): либо люди подхватят идею, либо у меня закончатся деньги", - подытожил бизнесмен, чье состояние оценивается в $130 млрд.

Смотрите также: Богатейший человек мира запустил в космос Скайуокера: видео

Несколько лет назад жля собственного космодрома компания Безоса приобрела 770 кв. км земли в штате Техас. Сейчас там проходят испытательные полеты ракеты для космического туризма New Shepard. Недавно Безос заявил, что инвестирует еще больше в проект космического туризма, который "будет доступен каждому".