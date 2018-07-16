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16.07.2018, 08:18

Министр ушел в отставку из-за сексуальных домогательств - СМИ

Министр ушел в отставку из-за сексуальных домогательств - СМИ - Фото
Эндрю Грифитс (фото - скриншот видео)

Британский таблоид обнародовал переписку чиновника сексуального характера с двумя женщинами

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Министр по делам малого бизнеса, бывший советник премьера Британии Терезы Мэй Эндрю Грифитс подал в отставку после обнародования его переписки сексуального характера с двумя женщинами. Об этом сообщает Mirror.

Ранее таблоид Mirror опубликовал переписку чиновника, в распоряжении издания оказались около двух тысяч смс-сообщений министра.

Издание утвеждает, что их содержание носило сексуальный характер, Грифитс предлагал двум женщинам-барменам снять квартиру и заняться сексом.

По данным СМИ, он послал им более 700 фунтов, а в ответ в смс-переписке требовал от женщин откровенные фото и видео.

После обнародования переписки 47-летний чиновник извинился за свое поведение.

"Я не пытаюсь оправдать свое поведение, я буду искать профессиональной помощи, чтобы это никогда не повторилось. Со временем я надеюсь получить прощение от тех, кого я так сильно подвел", - сказал министр.

Вторая женщина обвинила французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании

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Теги: сексуальные домогательства, Эндрю Грифитс
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