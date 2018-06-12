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12.06.2018, 18:52

Мир, дружба, бургер: реакция соцсетей на встречу Трампа с Кимом

Мир, дружба, бургер: реакция соцсетей на встречу Трампа с Кимом - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Как пользователи сети реагировали на историческую встречу американского президента и северокорейского диктатора - в обзоре LIGA.net

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Историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. LIGA.net собрала самое интересное из того, что пишут пользователи.

Чешский журналист Ярослав Шимов указал на приметы "пацанской дипломатии" в поведении Трампа и Кима, которые "еще недавно обещали друг другу головомойку".

От Трампа ожидали жесткости в диалоге с северокорейским лидером, однако все вышло иначе:

Народное творчество коснулось и темы подготовки Трампа к саммиту:

Фото: twitter/slyngstad_cartoons

В сети обсуждают "развод" американского президента со странами G7 и новую "love story" с Кимом. 

 

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

 

Фото: Twitter

Репортер Yahoo News Хантер Волкер обратил внимание на то, что Трамп назвал "режимом" время правления Билла Клинтона в 1990-м, но не строй Ким Чен Кима в КНДР.

Потому в соцсетях активно раскручивается тема саммита "3G".

Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил, что "усилиями ключевых игроков мир превратился в ролакостер, в котором единственная гарантия безопасности – это сила ... умноженная на везение".

Кроме того, пользователи шутят по поводу причесок американского президента и лидера КНДР.

Фото: Twitter

Учитывая итоги саммита Большой семерки, лидерам ЕС предлагают изменить стиль и запастись ракетами, чтобы диалог с США был конструктивнее.

Для решения проблемы ядерного оружия на Корейском полуострове украинские пользователи соцсетей предлагают подписать аналог Будапештского меморандума - документа, который так и не гарантировал безопасность Украине.

Народный депутат Виталий Чепинога в своем Facebook назвал этот саммит "самым важным событием с момента встречи Горбачева и Рейгана".

Некоторые пользователи считают, что не было достигнуто основное требование лидера КНДР - открытие бургерной.

Однако по результатам встречи Трампу заочно выдали Нобелевскую премию мира:

Фото: Instagram

Фото: Twitter

Фото: www.instagram.com/pappasparlor

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Теги: встреча Трампа с Ыном, дональд трамп, ким чен ын
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