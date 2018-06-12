Мир, дружба, бургер: реакция соцсетей на встречу Трампа с Кимом

Историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. LIGA.net собрала самое интересное из того, что пишут пользователи.
Чешский журналист Ярослав Шимов указал на приметы "пацанской дипломатии" в поведении Трампа и Кима, которые "еще недавно обещали друг другу головомойку".
От Трампа ожидали жесткости в диалоге с северокорейским лидером, однако все вышло иначе:
Народное творчество коснулось и темы подготовки Трампа к саммиту:
Фото: twitter/slyngstad_cartoons
В сети обсуждают "развод" американского президента со странами G7 и новую "love story" с Кимом.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Репортер Yahoo News Хантер Волкер обратил внимание на то, что Трамп назвал "режимом" время правления Билла Клинтона в 1990-м, но не строй Ким Чен Кима в КНДР.
Потому в соцсетях активно раскручивается тема саммита "3G".
Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил, что "усилиями ключевых игроков мир превратился в ролакостер, в котором единственная гарантия безопасности – это сила ... умноженная на везение".
Кроме того, пользователи шутят по поводу причесок американского президента и лидера КНДР.
Фото: Twitter
Учитывая итоги саммита Большой семерки, лидерам ЕС предлагают изменить стиль и запастись ракетами, чтобы диалог с США был конструктивнее.
Для решения проблемы ядерного оружия на Корейском полуострове украинские пользователи соцсетей предлагают подписать аналог Будапештского меморандума - документа, который так и не гарантировал безопасность Украине.
Народный депутат Виталий Чепинога в своем Facebook назвал этот саммит "самым важным событием с момента встречи Горбачева и Рейгана".
Некоторые пользователи считают, что не было достигнуто основное требование лидера КНДР - открытие бургерной.
Однако по результатам встречи Трампу заочно выдали Нобелевскую премию мира:
Фото: Instagram
Фото: Twitter
Фото: www.instagram.com/pappasparlor