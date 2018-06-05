"Мир во всем мире": Сингапур выпустил медаль к саммиту США-КНДР

Сингапурский монетный двор выпустил для продажи три версии медальона, посвященного предстоящей исторической встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в Сингапуре через неделю, 12 июня. Соответствующий пресс-релиз с графическими изображениями сувениров опубликован на сайте компании.
На аверсе медальонов изображены две руки в рукопожатии на фоне флагов США и КНДР, причем северокорейский флаг помещен слева, а американский – справа, что "точно отображает позиции стран в политическом спектре". Также на лицевой стороне сувенира вычеканена дата саммита – 12 июня 2018 года.
Медальон из никелированного цинка
На реверсе медальонов красуется надпись "World Peace" ("Мир во всем мире") с изображением голубя и оливковой ветви, а также розы и магнолий – национальных цветов США и КНДР соответственно.
Самая дешевая из версий медали – из никелированного цинка – будет стоить около $27, тогда как за серебряный и золотой медальоны придется выложить $88 и более $1000 соответственно.
Серебряный медальон
Золотой медальон
Сингапурское издание Today отмечает, что изначально монетный двор планировал выпустить тысячу золотых медальонов и 10 тысяч серебряных, однако из-за "ошеломляющего" спроса увеличил план до 3 и 15 тысяч соответственно.
1 июня 2018 года Трамп заявил, что запланированная на 12 июня, а затем отложенная его встреча с Ким Чен Ыном все же состоится в назначенный день.